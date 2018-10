Actualidade

A música e ativista Nadya Tolokonnikova, fundadora da banda punk feminista russa Pussy Riot, é uma das convidadas da abertura do Fórum do Futuro 2018, evento que acontece no Porto, entre 04 e 10 de novembro, e considerado um 'statement político da cidade", pelo presidente da Câmara do Porto.

"A edição deste ano (...) parte da Antiguidade e da sua manifestação na cultura contemporânea para uma reflexão sobre o nosso tempo e principalmente sobre o futuro, cruzando disciplinas artísticas e temas como a memória, o corpo, o mito e também a liberdade", declarou hoje o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, classificando o evento de um "'statement' [momento de afirmação] político da cidade".

O Fórum do Futuro, um festival de pensamento que decorre anualmente na cidade do Porto e que este ano tem um orçamento de 225 mil euros (mais 30 mil do que em 2017), vai abrir portas no próximo dia 04 de novembro, pelas 16:00, no Rivoli, com o artista Ali Cherri a apresentar, no primeiro ato, o "Water Blues", uma "reflexão sobre o poder que a lama exerce sobre nós como material e metáfora".