OE2019

O presidente do PSD defendeu hoje que se "agravaram os temores" de que o próximo Orçamento do Estado possa ter "um perfil eleitoralista", considerando que a redução do défice para 0,2% não demonstra preocupação com as finanças públicas.

À entrada para um almoço conferência da Associação de Amizade Portugal-EUA, em Lisboa, Rui Rio foi questionado sobre as declarações de terça-feira do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, que afirmou que "está para vir o primeiro Governo do PSD e do CDS-PP que tenha melhores resultados" que o atual executivo em matéria de défice orçamental.

"Os temores, que acho que toda a gente tem, de que o Orçamento do Estado possa ter um perfil eleitoralista agravaram-se com estas últimas declarações. Vejo membros do Governo, não tanto o ministro das Finanças, venderem o orçamento de uma tal maneira como uma coisa muito popular, uma coisa de facilidades. Vamos ver agora o conteúdo, mas temo o pior", afirmou.