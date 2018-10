Actualidade

A coreografia "iTMOi - In The Mind of Igor", de Akram Khan, com referências ao compositor Igor Stravinsky, abre na quinta-feira a temporada da Companhia Nacional de Bailado (CNB), no Teatro Camões, em Lisboa.

Estreada no ano passado, no Teatro Camões, esta peça estará em palco de quinta-feira e domingo, segundo a companhia.

"iTMOi - In The Mind of Igor" tem direção artística e coreografia de Akram Khan, música original de Nitin Sawhney, Jocelyn Pook e Ben Frost, cenografia de Matt Deely, figurinos de Kimie Nakano, desenho de luz de Fabiana Piccioli, dramaturgia de Ruth Little, pesquisas de Joel Jenkins e desenho de som de Nicolas Faure.