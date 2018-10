Actualidade

O Presidente da República disse hoje, em Alcanena, que não recebeu ainda o diploma sobre a contagem de tempo de serviço dos professores, considerando ser "prematuro" fazer quaisquer declarações sobre o assunto.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no final de "A Maior Lição do Mundo", que se realizou hoje com alunos do Agrupamento de Escolas de Alcanena, no distrito de Santarém, e que teve por tema os Direitos Humanos, numa iniciativa da delegação portuguesa da Organização das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e do Ministério da Educação.

O Presidente afirmou que recebeu os sindicatos dos professores na segunda-feira, como "tinha prometido", e que fez "várias perguntas" que lhe foram respondidas, considerando "prematuro" fazer qualquer declaração sobre o diploma de contagem do tempo de serviço dos professores, porque ainda não o tem na sua posse.