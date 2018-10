Actualidade

Um novo curso de português vai começar ainda este ano na escola das Nações Unidas, em Nova Iorque, como resultado de uma ação conjunta entre o Brasil e Portugal, anunciou hoje, em Lisboa, o ministro de Negócios Estrangeiros português.

O ministro Augusto Santos Silva falava numa conferência de imprensa de imprensa com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, após um encontro entre os dois governantes, no qual vários assuntos foram debatidos, das relações bilaterais e multilaterais, incluindo a Venezuela.

"É sempre um gosto para qualquer governo português receber o ministro das Relações Exteriores do Brasil, qualquer que seja o ministro de qualquer executivo", começou por dizer Santos Silva no início da conferência de imprensa, acrescentando que era "em particular um gosto adicional", receber o "amigo Aloysio Ferreira", cuja ligação a Portugal "leva muito tempo e com muita intensidade e com o qual temos trabalhado muito bem em vários tópicos, quer da agenda bilateral quer da agenda multilateral".