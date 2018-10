Actualidade

Cerca de 50 ex-combatentes da guerra colonial concentraram-se hoje em frente à Assembleia da República para reivindicar medidas de apoio como a isenção de taxas na saúde e nos impostos, acusando o poder político de os ter esquecido.

Aproveitando a presença do primeiro-ministro no parlamento, para participar no debate quinzenal em plenário, os ex-militares concentraram-se junto às escadarias da Assembleia da República, numa iniciativa promovida pelo movimento "Combatentes do Ultramar em Luta" e apoiada pelo Partido Unido dos Reformados e Pensionistas.

Segundo o porta-voz do movimento, Abel Ferreira, a "principal exigência" ao poder político é "a trasladação dos corpos" dos militares portugueses que foram sepultados nas ex-colónias, num número que deverá ascender a 400.