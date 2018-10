Moçambique/Autárquicas

O banco Standard considerou hoje que as eleições autárquicas em Moçambique darão um "sinal importante" sobre a progressão do processo de paz, antecipando que o resultado pode ter um impacto na economia do país, principalmente na inflação.

"O resultado eleitoral pode ter um efeito na economia, porque apesar de estar a subir, a inflação tem sido claramente limitada pelo baixo aumento dos preços alimentares", escrevem os analistas do Standard Bank num comentário às eleições municipais, que hoje decorrem em Moçambique.

"Estas eleições vão ser um sinal importante sobre o progresso do processo de paz", escrevem os analistas, notando que "houve relatos de conflitos nalgumas regiões" e acrescentando que "será instrutivo ver se o partido no poder, Frelimo, e a oposição da Renamo aceitam o resultado das eleições".