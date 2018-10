Actualidade

A requalificação da ligação do parque empresarial de Formariz, em Paredes de Coura, à autoestrada A3 (nó de Sapardos) vai ser lançada, na quinta-feira, a concurso público por 9,5 milhões de euros, disse hoje fonte da Infraestruturas de Portugal.

Em causa está a criação de um acesso rodoviário, reclamado há vários anos, com cerca de 8,8 quilómetros de extensão, para ligar o parque empresarial de Formariz, em Paredes de Coura, à A3, (nó de Sapardos - Vila Nova de Cerveira), no distrito de Viana do Castelo.

Contactada pela agência Lusa, fonte da empresa Infraestruturas de Portugal (IP) adiantou que o concurso público vai ser publicado, na quinta-feira, em Diário da República.