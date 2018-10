Actualidade

O secretário regional da Saúde da Madeira, Pedro Ramos, afirmou hoje ter sido surpreendido com as alterações do Governo à comparticipação do novo hospital da região, uma decisão que classificou de "perfeitamente inconcebível" e "inaceitável".

Foi publicada hoje em Diário da República a resolução do Conselho de Ministros de 27 de setembro que faz a distribuição de verbas, nos próximos seis anos, destinadas à construção do novo hospital, que tem um custo estimado em 340 milhões de euros.

O Conselho de Ministros anunciou, há duas semanas, que iria comparticipar o novo Hospital da Madeira até um montante de 132 milhões de euros, contudo, na resolução do Diário da República aparece apenas o valor de 96 milhões de euros e distribuído por seis anos.