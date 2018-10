Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje com uma descida de 2,19% para 5.035,86 pontos no índice PSI20, seguindo as quedas acentuadas registadas nas praças europeias e na bolsa de Nova Iorque a meio da sessão.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 desceram e o BCP registou uma ligeira subida de 0,04% (0,22 euros). A Altri liderou as perdas ao recuar 10,83% para 7,82 euros.

No resto da Europa, o dia também foi negativo. Frankfurt perdeu 2,21%, Paris cedeu 2,11%, Milão caiu 1,71%, Londres recuou 1,27% e Madrid baixou 1,05%.