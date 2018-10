Actualidade

O Novo Banco assinou um contrato-promessa de compra e venda de quase 9.000 imóveis, designados Projeto Viriato, a fundos da Anchorage, estimando receber 388,9 milhões de euros, anunciou hoje a instituição ao mercado.

"O Novo Banco informa que assinou um contrato-promessa de compra e venda com entidades indiretamente detidas por fundos geridos pela Anchorage Capital Group, uma sociedade de investimento sediada em Nova Iorque, para a venda de uma carteira de ativos imobiliários, designado por 'Projeto Viriato'. A carteira com um valor contabilístico de 716,7 milhões de euros é composta por 8.726 propriedades com usos residencial", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O banco estima receber perto de 389 milhões de euros no âmbito do Projeto Viriato, encontrando-se o valor final dependente da carteira final de ativos a ser alienada.