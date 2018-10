Actualidade

O presidente do Governo Regional da Madeira considerou hoje que a resolução publicada no Diário da República sobre a construção do novo hospital contradiz o primeiro-ministro, que afirmou que o Estado iria financiar a obra em 50%.

Miguel Albuquerque manifestou-se "surpreendido" pelo teor da resolução do Conselho de Ministros de 27 de setembro, hoje publicada no Diário da República, esperando que António Costa faça a respetiva retificação sob pena de "faltar à sua palavra".

"Neste momento o que consta da resolução são 30% [do financiamento]. Eu acho que é fundamental retificar essa resolução", disse o governante madeirense à margem de uma visita à Academia de Línguas da Madeira.