O Governo voltou a adiar hoje a reunião com os três sindicatos da administração pública para sexta-feira, com a presença do ministro das Finanças, onde deverão ser discutidos os aumentos salariais para 2019, disse fonte sindical à Lusa.

A ronda negocial começou por estar agendada para a tarde de dia 10, mas foi adiada uma primeira vez para quinta-feira e agora novamente para sexta-feira à tarde, segundo o dirigente da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão.

A reunião de sexta-feira contará com a presença do ministro das Finanças, Mário Centeno, disse o dirigente sindical.