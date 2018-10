Actualidade

O circuito de Percursos Equestres de Valongo, que inclui três trilhos, parte deles na serra de Pias, vai ser inaugurado no domingo, representando um investimento de mais de 30 mil euros daquela autarquia, foi hoje anunciado.

Em comunicado enviado à Lusa, a autarquia informou que os Percursos Equestres de Valongo são os "únicos localizados na Área Metropolitana do Porto", representando "um investimento municipal de 30.417,26 euros".

O presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, explicou à Lusa que os percursos equestres "juntam-se ao Centro de BTT e ao Centro de Trail Running de Valongo, objetivo conseguido no espaço de um ano" considerando, por isso, tratar-se de uma "poderosa mais-valia para a dinamização do Parque das Serras do Porto e de toda a Área Metropolitana".