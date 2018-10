São Tomé/Eleições

A presidente da mesa de apuramento de votos do distrito de Água Grande, São Tomé e Príncipe, pediu hoje o seu afastamento do cargo, por falta de solidariedade da Comissão Eleitoral e do Tribunal Constitucional após os tumultos de segunda-feira.

Na segunda-feira, durante o processo de apuramento de votos nulos e brancos, a juíza Natacha Amado Vaz foi acusada pelo representante da oposição de procurar favorecer o partido vencedor das eleições legislativas de domingo, a Ação Democrática Independente (ADI, no poder).

"A Comissão Eleitoral Nacional [CEN] nem o Tribunal Constitucional [TC] diligenciaram no sentido de esclarecer os partidos políticos e a população que o procedimento feito pela Comissão Distrital de Água Grande corresponde a prática em todos os processos eleitorais e não houve tentativa de fraude eleitoral", lamenta a juíza, numa nota divulgada hoje.