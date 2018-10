Actualidade

A seleção portuguesa feminina de futsal qualificou-se hoje para as meias-finais nos Jogos Olímpicos da Juventude, a decorrer em Buenos Aires, conseguindo o feito com um jogo ainda por disputar na fase de grupos.

As jogadoras lusas bateram hoje os Camarões por claros 6-0, e já asseguraram a passagem às 'meias', ainda antes do jogo com o Japão, na sexta-feira.

Noutros desportos, a seleção masculina de andebol de praia venceu hoje pela terceira vez, batendo o Paraguai por 2-0, para segurar o terceiro lugar do torneio de qualificação e conseguindo o apuramento para o quadro principal.