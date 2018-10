Actualidade

O instituto de meteorologia australiano (BOM) ativou o alerta para o 'El Niño' devido à possibilidade deste fenómeno climático ocorrer, ainda este ano, na região do Pacífico, e afetar vários países, incluindo Timor-Leste.

"A previsão do El Niño Oscilação Sul (ENSO) foi elevada para Alerta El Niño. Isso significa que a possibilidade do El Niño se formar em 2018 é de 70%, ou o triplo do valor normal", de acordo com um boletim divulgado na quarta-feira à noite página na Internet do BOM.

"O oceano Pacífico tropical aqueceu e está a aproximar-se dos limiares do El Niño. As últimas observações e perspetivas do modelo sugerem que é provável um aquecimento adicional", indicou.