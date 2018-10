Actualidade

A petrolífera estatal brasileira Petrobras anunciou que a subsidiária Petrobras América Inc-PAI e empresa norte-americana Murphy vão fundir as operações no Golfo do México, com a petrolífera brasileira a encaixar 955 milhões de euros.

De acordo com um comunicado divulgado, na quarta-feira, pela Petrobras, a parceria engloba todos os ativos de produção de ambas as empresas localizados no Golfo do México, a principal região produtora de petróleo nos Estados Unidos.

A Murphy Oil Corporation vai ter uma participação de 80% nas operações e a Petrobras América Inc-PAI terá 20%.