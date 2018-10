Actualidade

A diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou hoje duvidar da capacidade da economia global para enfrentar a atual escalada de tensões comerciais e as divergências monetárias entre as economias avançadas e emergentes.

"A economia é forte, o crescimento é forte, mas será a economia suficientemente forte? Eu não tenho certeza disso, o crescimento está a estagnar e está distribuído de forma desigual", disse Christine Lagarde, à margem da assembleia anual do FMI e do Banco Mundial, que decorre até dominho, em Bali, na Indonésia.

Em conferência de imprensa, a responsável do FMI indicou que a combinação entre a incerteza sobre o quadro regulamentar do comércio internacional, os elevados custos de financiamento nos países emergentes e a normalização da política monetária nos Estados Unidos envolvem riscos "sem precedentes".