ModaLisboa

A 51.ª edição da ModaLisboa, durante a qual serão apresentadas coleções para a primavera do próximo ano, arranca hoje, na Estufa Fria, com as propostas de cinco jovens designers e um debate sobre moda, atividades abertas ao público.

António Castro, Cristina Real, Filipe Augusto, João Oliveira e Filipe Augusto irão apresentar as suas coleções entre as 16:00 e as 18:00 de hoje, na Estufa Fria, no âmbito da plataforma Workstation, que começou por ser apenas para fotógrafos, na última edição estendeu-se a ilustradores e passa agora a integrar também designers de moda.

Dos cinco jovens que hoje apresentam as coleções, dois já se sagraram vencedores do concurso Sangue Novo da ModaLisboa, destinado a jovens finalistas de cursos de Design de Moda ou que estejam a iniciar a sua marca - João Oliveira na 48.ª edição e Filipe Augusto na 50.ª edição - e outros dois foram finalistas naquela competição - Cristina Real e Tiago Loureiro.