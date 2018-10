Actualidade

Várias organizações timorenses apelaram hoje às autoridades para que reforcem a proteção do ambiente marinho de Timor-Leste, consolidando a região como um santuário para baleias e golfinhos, essencial para um modelo de ecoturismo sustentável.

"Apoiamos fortemente a proteção de nossos oceanos e ecoturismo como parte de planos para uma economia mais diversificada e sustentável", referiram as organizações não-governamentais (ONG), notando que uma grande percentagem da população "já depende da vida marinha e costeira para alimentação, nutrição e rendimento familiar".

"Se desenvolvido apropriadamente, com base nos esforços existentes do Governo, a observação de baleias e o ecoturismo têm o potencial de trazer benefícios económicos significativos para as comunidades locais", de acordo com uma declaração conjunta das ONG.