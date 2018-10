Actualidade

A procura de um país novo, onde tudo está por fazer, enquadra "O grande tratado de encenação", em cena a partir de hoje no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, evocando a génese do Teatro Experimental do Porto (TEP).

Esta é a primeira peça da "Trilogia da Juventude" que a companhia do Porto apresenta em Lisboa, durante este mês, e que também inclui "A tecedeira que lia Zola" e "Maioria absoluta".

As três peças vão ser representadas em sequência, na sala Estúdio Teatro do Nacional D. Maria II (TNDM), até ao próximo dia 27.