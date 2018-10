Actualidade

Duas pessoas morreram hoje de madrugada na sequência de uma colisão entre um veículo pesado e um ligeiro no Itinerário Principal (IP) 2, perto de Évora, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

A estrada estava às 06:30 cortada nos dois sentidos, devido ao acidente que aconteceu às 04:53, na União de Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras, no concelho e distrito de Évora.

Fonte do CDOS de Évora disse à Lusa que o acidente, ocorrido ao quilómetro 263,500 do IP2, causou a morte aos condutores do pesado e do veículo ligeiro e únicos ocupantes das duas viaturas.