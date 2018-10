Actualidade

A diretora do Fundo Monetário Internacional reiterou hoje que a Itália deve respeitar as regras da UE em termos de disciplina fiscal, depois de o Governo populista italiano ter reafirmado que vai manter as previsões orçamentais.

"Quando se pertence a um clube e se decide ficar lá, é preciso respeitar as regras do clube", avisou Christine Lagarde, à margem da assembleia anual do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial, que decorre até domingo, em Bali, na Indonésia.

Lagarde insistiu que existe uma grande "uma distância" entre a "retórica do Governo italiano e os números finais" do orçamento do país.