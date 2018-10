Actualidade

As estradas de Timor-Leste registaram em 2017 um total de 1.830 acidentes de trânsito, que causaram 78 mortos, 409 feridos graves e 1.745 ligeiros, indicaram hoje dados oficiais.

De acordo com o relatório da criminalidade em Timor-Leste, da Direção Geral de Estatísticas, as estradas do município de Covalima são as mais perigosas do país, ao registarem a maioria dos acidentes (1.116).

Nestas estradas morreram 31 pessoas e 1.057 ficaram feridas, 133 das quais com gravidade.