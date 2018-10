Actualidade

O encenador Nuno Carinhas, que no final do ano deixa a direção artística do Teatro Nacional São João (TNSJ), depois de uma década à frente da instituição, disse hoje à Lusa que sai com a sensação "de missão cumprida".

"Em termos de fim, acho que é missão cumprida. Se bem, se mal, não sei, mas com muito empenho e muita dedicação, absoluta", afirmou o encenador, cenógrafo e pintor, que, em março de 2009, assumiu o cargo depois de já colaborar há vários anos com aquela instituição.

Em 2019, o cargo será ocupado por Nuno Cardoso, anunciado como novo diretor artístico em 02 de outubro, encenador nascido em 1970, até aqui diretor artístico da Ao Cabo Teatro, e responsável por encenações de alguns dos maiores nomes da dramaturgia mundial, de Ésquilo a Molière, Henrik Ibsen, Federico García Lorca, William Shakespeare, Lars Norén ou Eugene O'Neill, entre muitos outros.