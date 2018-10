Actualidade

O encenador Nuno Carinhas, que abandona no final do ano a direção artística do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, disse hoje à Lusa que continuará a trabalhar na conceção e produção de espetáculos, após a saída da instituição.

"Não tenho planos. Soube disto há duas ou três semanas, embora o pudesse antecipar, não tendo notícias. Se não sabemos de alguém que está na guerra... Não tenho planos, porque estava aqui de alma e coração", acrescentou.

No horizonte, terá, em dezembro, a última encenação enquanto diretor artístico, de "Uma Noite no Futuro", no Teatro Carlos Alberto, parte do projeto TNSJ, que combina "Auto da Fé", de Gil Vicente, com "Velha Toada" e "A Última Gravação de Krapp", de Samuel Beckett.