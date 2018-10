Actualidade

O encenador Nuno Carinhas, que no final do ano deixa a direção artística do Teatro Nacional São João (TNSJ), disse hoje à Lusa que a cidade do Porto tem muitos "bons fazedores" e "muita vibração" em torno da cultura.

"Há aqui muito bons fazedores, que inclusivamente têm agora extensões internacionais interessantes. Enquanto há uns anos se procurava parceiros nacionais, agora imediatamente se procuram parceiros internacionais, com quem acabam por ter mais relações", analisou o encenador, cenógrafo, figurinista e pintor, de saída da direção artística do TNSJ, após ter assumido o cargo em 2009.

Em 2019, o cargo será ocupado por Nuno Cardoso, anunciado como novo diretor artístico em 02 de outubro, encenador nascido em 1970, até aqui diretor artístico da Ao Cabo Teatro, e responsável por encenações de alguns dos maiores nomes da dramaturgia mundial, de Ésquilo a Molière, Henrik Ibsen, Federico García Lorca, William Shakespeare, Lars Norén ou Eugene O'Neill, entre muitos outros.