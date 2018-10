Actualidade

A bolsa de Lisboa abriu hoje em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 1,37% para 4.966,60 pontos.

Na quarta-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma descida de 2,19% para 5.035,86 pontos no índice PSI20, seguindo as quedas acentuadas registadas nas praças europeias e na bolsa de Nova Iorque a meio da sessão.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 17 desceram e o BCP registou uma ligeira subida de 0,04% (0,22 euros).