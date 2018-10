Actualidade

As autoridades indonésias suspenderam hoje as buscas de milhares de desaparecidos, na sequência do sismo, seguido de tsunami, que devastou a região central da Indonésia, no final de setembro, e causou mais de 2.000 mortos.

"As operações de busca e resgate das vítimas vão terminar hoje à tarde", disse o responsável pelas operações em Palu, nas Celebes, Bambang Suryo.

Na terça-feira, as autoridades elevaram para 2.010 o número de mortos após o sismo de magnitude 7,5 na escala de Richter, seguido de tsunami, que no passado dia 28 de setembro atingiu as Celebes.