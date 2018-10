Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) estimou hoje que as economias da África subsaariana cresçam 3,1% este ano e 3,8% em 2019, comprovando a recuperação em curso, mas alertou para a necessidade de resolver as "vulnerabilidades subjacentes".

De acordo com o relatório 'Perspetivas Económicas para a África Subsaariana', hoje divulgado em Nusa Dua, durante os Encontros Anuais do FMI e do Banco Mundial, na Indonésia, "a recuperação económica continua a fortalecer-se", mas as "vulnerabilidades subjacentes" às economias africanas "ainda têm de ser decisivamente resolvidas para isolar a recuperação dos riscos crescentes".

No relatório sobre a África subsaariana, o FMI concentra-se na questão do emprego para os 20 milhões de jovens que todos os anos vão entrar no mercado de trabalho africano e salienta que "as políticas devem focar-se no fortalecimento de um crescimento maior e mais resiliente, que ajude a criar emprego para uma força de trabalho em expansão".