Actualidade

A Estrada Nacional (EN) 18, em Évora, reabriu ao trânsito, às 09:30 de hoje, ainda de forma condicionada, depois de quatro horas e meia cortada devido a uma colisão entre um camião e um automóvel, com dois mortos.

Fonte da GNR indicou à agência Lusa que a circulação na zona do acidente passou a fazer-se de forma alternada, por volta das 09:30, adiantando que estão ainda a decorrer as operações de limpeza da via.

O acidente, cujo alerta foi dado às 04:53, resultou da colisão entre um camião e um automóvel, perto da cidade de Évora, provocando a morte dos condutores e únicos ocupantes dos dois veículos, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).