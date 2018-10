Actualidade

A nave espacial Soyuz MS-10, com dois tripulantes a bordo, foi obrigada a aterrar de emergência devido a uma falha no motor, depois de ter descolado hoje no Cazaquistão, informam os meios de comunicação da Rússia citando fontes oficiais.

A Soyuz MS-10 transportava o cosmonauta russo Alexei Ovchinin e o astronauta norte-americano da NASA, Nick Hague.

"Os dois astronautas estão vivos e devem aterrar no Cazaquistão", transmitia a estação de televisão Rossiya 24 minutos antes da aterragem da nave espacial no cosmódromo russo de Baikonur, em território cazaque.