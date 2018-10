Actualidade

O treinador português Leonardo Jardim deixou o comando técnico do Mónaco após mais de quatro temporadas no cargo, anunciou hoje o clube da liga francesa de futebol, em comunicado.

No comando dos monegascos, Leonardo Jardim conquistou uma liga francesa, em 2016/17, época em que também conduziu o clube às meias-finais da Liga dos Campeões.

Após levar o Mónaco ao pódio da liga francesa durante quatro temporadas consecutivas, o português não resistiu aos maus resultados do início desta época, no qual venceu apenas um dos 12 encontros oficiais disputados, ocupando o 18.º e antepenúltimo lugar do campeonato.