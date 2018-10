Actualidade

O Conselho de Finanças Públicas (CFP) manteve hoje a projeção, avançada em setembro, de que o défice se fixe nos 0,5% do PIB no conjunto do ano, abaixo da meta traçada pelo Governo, de 0,7%.

"Isto porque há diversos fatores que contribuem para a expectativa de um saldo orçamental melhor na segunda metade do ano do que no primeiro semestre, nomeadamente um crescimento mais robusto das contribuições sociais efetivas e uma evolução mais favorável dos impostos diretos face ao previsto pelo Ministério das Finanças, conjugado com um aumento das prestações sociais em dinheiro inferior ao esperado pelo executivo", sustenta o organismo liderado por Teodora Cardoso.

A conclusão consta do relatório sobre a "Evolução Orçamental até ao final do segundo trimestre de 2018" hoje divulgado.