Actualidade

O Banco de Portugal (BdP) mantém a previsão de crescimento da economia portuguesa em 2,3% este ano, mas reviu em baixa a evolução do aumento das exportações e investimento e em alta o consumo privado.

Relativamente ao consumo privado, segundo o Boletim Económico de outubro hoje divulgado, a instituição reviu em alta as projeções de junho (2,2%), passando agora a estimar 2,4%.

"As projeções do Banco de Portugal para o crescimento da atividade económica coincidem com as publicadas no Boletim Económico de junho, com alterações na evolução das componentes: o crescimento das exportações e o crescimento da formação bruta de capital fixo são revistos em baixa; em contrapartida, o aumento do consumo privado deverá ser superior ao antecipado em junho", refere o BdP.