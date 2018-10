Actualidade

O Banco de Portugal considera que o objetivo de um défice de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano "parece exequível, embora não isento de riscos", de acordo com o Boletim Económico de outubro hoje divulgado.

"Nos últimos anos, o défice orçamental ajustado de fatores pontuais tem apresentado um valor mais baixo no segundo semestre do que no primeiro", refere o banco central português.

"Tendo em consideração este perfil, o objetivo oficial para o défice deste ano (0,7% do PIB), definido no Programa de Estabilidade (PE 2018-22) e mantido inalterado no âmbito da segunda notificação do procedimento dos défices excessivos, parece exequível, embora não isento de riscos", acrescenta o BdP no Boletim Económico.