Actualidade

A reunião do grupo parlamentar do PSD ficou hoje marcada por queixas de "silenciamento" de alguns dos deputados da bancada, que ficaram sem resposta por parte do líder parlamentar Fernando Negrão, que também não falou aos jornalistas no final.

Na reunião à porta fechada, segundo relatos feitos à Lusa, foi a antiga vice-presidente do PSD Teresa Morais que levantou a questão do "silenciamento" a que considera terem sido votados muitos dos deputados da bancada, que não são chamados a intervir em nome do partido, questionando o sentido de tal estratégia, "sobretudo num ano eleitoral, em que o partido precisa de todos".

A ex-ministra do anterior Governo PSD/CDS-PP refutou ainda o que chamou de "tese de conspiração" acerca do grupo parlamentar contra a atual direção do partido, defendendo que há muitos deputados que só querem trabalhar.