Incêndios

A Associação Quercus e a Fundação Ageas, em colaboração com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), vão plantar 22 mil árvores no Pinhal de Leiria, no sábado, disse hoje aquela organização ambientalista.

O coordenador do Grupo de Trabalho das Florestas da Quercus, Domingos Patacho, disse à agência Lusa que no sábado a associação ambientalista vai dar início a uma de muitas ações que prevê realizar no Pinhal de Leiria durante a época de chuvas.

No total, serão recuperados cerca de 16 hectares, correspondentes ao talhão 58, com plantas produzidas em viveiros certificados, entre pinheiros-mansos, pinheiros-bravos e espécies autóctones de zonas ribeirinhas.