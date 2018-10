Incêndios

A câmara de Mação interpôs hoje uma providência cautelar para impedir que os "50,6 milhões de euros de Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) sejam gastos" sem contemplar aquele município.

No documento, a que a agência Lusa teve hoje acesso, pode ler-se que se "pretende evitar que os 50,6 milhões de euros de Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) sejam gastos sem que sejam ressarcidos os prejuízos do município de Mação, atingido pelos incêndios de julho e agosto de 2017, e sejam aplicados no financiamento de despesas correntes de alguns organismos do Estado, quando aquele financiamento europeu se destina a ajudar na reconstrução das zonas afetadas pelos incêndios de 2017".

Em declarações à agência Lusa, Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, no distrito de Santarém, disse que a autarquia interpôs esta ação "com desagrado" e lamentou que o Governo não tenha tido outra postura, apesar dos inúmeros apelos" nesse sentido.