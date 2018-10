Actualidade

O Centro Cultural e de Congressos de Vila Nova de Gaia será construído por privados, deverá estar pronto dentro de dois anos e vai custar entre 10 a 12 milhões de euros, indicou hoje o presidente da Câmara.

Na segunda-feira, em reunião camarária, a vereação de Gaia, distrito do Porto, discute e vota a proposta da Câmara sobre as condições de acordo para a construção do novo Centro Cultural e de Congressos, que vai ficar localizado abaixo do edifício da Assembleia Municipal, em General Torres, ou seja em paralelo à Avenida da República.

Em declarações à agência Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues mostrou-se otimista com o avanço do processo de um equipamento que deverá acolher cerca de 2.500 pessoas.