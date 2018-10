Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, comparou hoje, em Paredes de Coura, o processo de desenvolvimento do país a uma "bicicleta", afirmando que para "avançar" é preciso "pedalar sempre", fazendo "mais e melhor".

"O processo de desenvolvimento é como a bicicleta. Ou continuamos a pedalar e a avançar ou paramos de pedalar e caímos. Como não podemos cair, temos de continuar a pedalar, temos de fazer mais e fazer melhor", afirmou.

António Costa falava durante a cerimónia de lançamento do concurso da empreitada de construção da nova ligação rodoviária do parque empresarial de Formariz, em Paredes de Coura, à autoestrada A3 (nó de Sapardos), num investimento de 9,5 milhões de euros suportados apenas pelo Orçamento do Estado.