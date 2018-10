São Tomé/Eleições

A Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe proibiu qualquer manifestação e concentração no país, a partir de hoje e até 72 horas após o anúncio dos resultados definitivos das eleições de domingo passado pelo Tribunal Constitucional.

"Ficam, a partir desta data e nas 72 horas seguintes ao pronunciamento do Tribunal Constitucional dos resultados finais das eleições legislativas, autárquicas e regional, proibidas todas e quaisquer manifestações e concentrações nos locais públicos ou abertos ao público em todo o território nacional", lê-se num comunicado do comando geral da Polícia Nacional, com data de hoje.

A nota refere ainda que os que desobedecerem serão "identificados e responsabilizados", bem como "todos aqueles que forem considerados como os organizadores e instigadores das referidas manifestações e concentrações".