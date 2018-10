Actualidade

A direção do festival de cinema DocLisboa disse hoje à agência Lusa ter sofrido pressões por parte das embaixadas da Ucrânia e da Turquia por causa da programação deste ano, que começa no dia 18.

Segundo Cíntia Gil, uma das diretoras do DocLisboa, o festival foi pressionado pela embaixada da Ucrânia em Portugal a retirar da programação o filme "Their own Republic", de Aliona Polunina, selecionado para a competição internacional, alegando que "dá voz a uma organização terrorista".

Na carta, divulgada pela embaixada na rede social Twitter, a embaixadora Inna Ohnivets lamenta que o DocLisboa tenha decidido exibir um filme que "é uma demonstração de apoio ao terrorismo", porque se debruça sobre o batalhão 'Vostok', "uma formação armada ilegal das Forças Armadas da Federação Russa".