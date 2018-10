Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 manteve-se hoje na corrida à fase final do Europeu da categoria de 2019, ao golear fora o Liechtenstein por 9-0, no seu nono e penúltimo encontro no Grupo 8 de apuramento.

Em Vaduz, a formação comandada por Rui Jorge, que assumiu provisoriamente o comando do agrupamento, resolveu o encontro na primeira parte, com um autogolo de Noah Graber, no minuto inicial, e tentos de Heriberto, aos 27, e João Filipe, aos 45.

Na segunda parte, Heriberto foi o protagonista, alcançando o 'póquer' com tentos aos 46, 62 e 90+2 minutos, com Diogo Gonçalves, aos 58, de grande penalidade, Diogo Jota, aos 84, e Gil Dias, aos 90+1, a completarem a goleada.