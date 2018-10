Actualidade

O jogo entre o Vila Real e o FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal em futebol, realiza-se em 19 de outubro, no Complexo Desportivo do Monte da Forca, revelou hoje o clube transmontano.

O Sport Clube de Vila Real, dos campeonatos distritais, é o adversário dos portistas na estreia na edição 2018/19 da Taça de Portugal.

O jogo foi agendado para as 20:15, do dia 19 de outubro, e o clube de Vila Real terá de proceder a um reforço da iluminação do campo para a transmissão televisiva.