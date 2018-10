Actualidade

O projeto do Espigueiro-Pombal do Cruzeiro, do ateliê Tiago do Vale Arquitetos, recebeu hoje o prémio Blueprint na categoria de "Melhor Projeto Sustentável", foi anunciado esta noite em Londres.

O projeto em Ponte de Lima, distrito de Viana do Castelo, já tinha vencido em julho o prémio do júri e do público na categoria de Conservação dos prémios A+, da plataforma Architizer.

A estrutura datava originalmente do final do século XIX e era composta por dois espigueiros tradicionais em bases graníticas unidos por uma cobertura comum, que passou a abrigar um pombal.