ModaLisboa

A presidente da Associação ModaLisboa, Eduarda Abbondanza, foi hoje distinguida com a Medalha de Mérito Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, numa cerimónia nos Paços do Concelho, no dia em que começou a 51.ª edição da ModaLisboa.

Eduarda Abbondanza, que nasceu em Lisboa, onde vive, "é um nome incontornável do mundo da Moda, que eleva e promove a cidade de Lisboa no contexto internacional da moda", lê-se na proposta de atribuição da medalha, a que a Lusa teve acesso, e que foi aprovada hoje por unanimidade em reunião de Câmara.

Segundo fonte da autarquia, a proposta, da autoria da vereadora da Cultura, Catarina Vaz Pinto, foi subscrita pelo presidente da autarquia, Fernando Medina, e pelos vereadores do CDS-PP.