Actualidade

Uma em cada dez vagas abertas no concurso nacional de acesso ao ensino superior ficaram vazias, tendo sido admitidos este ano 45.313 estudantes através deste concurso, segundo dados divulgados pela tutela.

Este é o resultado das três fases do Concurso Nacional de Acesso 2018, no qual do total de colocados 60% ficaram em universidades e 40% em politécnicos.

"No conjunto das três fases foram preenchidas 89,1% das vagas iniciais colocadas a concurso", refere o gabinete do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).