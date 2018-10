ModaLisboa

A 51.ª edição da ModaLisboa prossegue hoje, no Pavilhão Carlos Lopes, com a apresentação das coleções para a primavera do próximo ano de David Ferreira, Valentim Quaresma, Ricardo Preto e dos participantes do concurso Sangue Novo.

Archie Dickens, Carolina Raquel, Federico Protto, For all Kind by Saskia Lenaerts, Opiar, Pu Tianqu, Rita Carvalho, The Co. Re, Víctor Huarte e Vítor Antunes são os concorrentes desta edição do Sangue Novo, que passa a ser anual, embora continue a haver duas apresentações por ano.

Nesta edição da ModaLisboa decorre a primeira eliminatória do concurso, destinado a finalistas de cursos superiores de Design de Moda de escolas nacionais e internacionais e jovens 'designers' em início de carreira, na qual serão escolhidos cinco finalistas.